Компьютерные томографы для диагностики COVID-19 поступили в Тюменскую область

Компьютерные томографы для диагностики COVID-19 поступили в Тюменскую область | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области Компьютерные томографы для диагностики COVID-19 поступили в Тюменскую область | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Три компьютерных томографа закуплены для диагностики ковидной пневмонии. Два аппарата – в ОКБ №1 и инфекционной больнице – уже введены в эксплуатацию, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Еще один томограф вскоре заработает в городской поликлинике №17. В общей сложности на приобретение современных диагностических комплексов из регионального бюджета было выделено 99 млн рублей.

Компьютерная томография - один из инструментов распознавания коронавирусной инфекции. Изменения в легких могут происходить у пациента и при отсутствии клинических проявлений COVID-19. КТ-обследование выявляет их на ранней стадии, сразу показывая на снимках характерный симптом коронавирусной инфекции – "эффект матового стекла". Это дает возможность оперативно начать лечение. Высокотехнологичная диагностика проводится исключительно по назначению врача при наличии у пациента клинических показаний.

| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

"В инфекционной больнице никогда прежде не было компьютерного томографа. С его появлением качество диагностики выйдет на новый уровень. Ранее специалистам приходилось, соблюдая все нормы по предупреждению распространения инфекции, транспортировать пациентов на КТ в другие клиники. Теперь обследование проводится непосредственно в моногоспитале инфекционной больницы. Врачи имеют возможность следить за динамикой заболевания, что существенно повысит эффективность лечения и облегчит работу медицинского персонала", - рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Новая медицинская техника позволяет выполнять обследования широкого спектра. По окончании пандемии она будет применяться при проведении различных исследований головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза, КТ‑ангиографии с контрастным усилением, диагностике опухолей на ранних стадиях и повреждений скелета. Мощные аппараты создают изображения превосходного качества даже в самых сложных случаях при минимальной дозе излучения, что особенно важно при обследовании детей и пожилых граждан.