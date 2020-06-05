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Волонтеры очистили от мусора тюменский пруд

Общество, 19:31 05 июня 2020

пресс-служба «Молодой Гвардии» | Фото: пресс-служба «Молодой Гвардии»

Масштабную уборку прибрежных территорий в Тюменской области запустили волонтеры, сообщает пресс-служба регионального отделения "Молодой Гвардии". Первая уборка прошла у пруда Чистый в Тюмени.

В акции приняли участие 20 человек. С 8 часов активисты убирали побережье в течение пяти часов. За это время они очистили два километра берега и часть побережья. Весь мусор сортировался по пакетам: бумага, пластик, стекло и неперерабатываемый мусор.

"К нам поступило письмо от жителей Лесобазы с жалобой на местных, которые мусорят у пруда. Теперь пруд Чистый соответствует своему названию. Среди обычного мусора, бутылок и коробок, мы нашли одежду, ремень и сумку. А из пруда нам удалось достать четыре покрышки", - рассказал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

К акции "Чисты пруд" также присоединились молодогвардейцы Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Голышманово. За следующую неделю активисты планируют почистить восемь водоемов.

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# водоемы , Молодая гвардия

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