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Мусоросортировочный завод в Тобольске заработает в конце текущего года

Общество, 15:47 05 июня 2020

Тюменское экологическое объединение (архив) | Фото: Тюменское экологическое объединение (архив)

Мусоросортировочный завод в Тобольске полностью построен и введен в эксплуатацию.

Об этом на очередном заседании Общественного совета Тобольских предприятий СИБУРа рассказал глава города Максим Афанасьев. По его словам, сейчас на предприятии выстраивается технологический процесс и идет комплектование кадрами. Полноценное функционирование завода запланировано в ноябре-декабре текущего года.

"Говоря об экологической составляющей в городе, мы ведем речь также о качестве воздуха, воды, растительности и культуре обращения с экосистемой. По всем этим направлениям Тобольск не остается в стороне. Например, для улучшения качества воздуха мы переводим общественный транспорт города на стандарт Евро-5. Сегодня переведено 56% от всего автопарка. В конце июня прибудет еще 13 новых автобусов", - отметил Максим Афанасьев.

Глава города также рассказал о запуске модернизированных Соколовского и Сумкинского водозаборов, что решило проблему с питьевой водой в мкр Сумкино и увеличило число потребителей чистой питьевой воды в городе.

В Тобольске идет активное обустройство контейнерных площадок на территории многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов. В этом году планируется обустроить 116 новых контейнерных площадок.

Большая работа ведется по озеленению города и обустройству заброшенных зеленых зон. В этом году будет обустроен сквер Михайлова на перекрестке улицы Ремезова и Комсомольского проспекта. Этот проект реализуется за счет застройщика.

Большой объем средств в этом году предусмотрен на санитарно-формовочную обрезку деревьев, ликвидацию и корчевку пней, комплексное озеленение города. Совместно с диаспорами Тобольска запланировано создание в городе "Аллеи дружбы". Тоболяки принимают активное участие в федеральной акции "Сад Победы". Закончена разработка проектной документации на обустройство пространства "Аптекарского сада", работы будут включены в бюджет 2021 года.

Кроме посадки зеленых насаждений в городе, ведутся посадки и в городских лесах. В летний период запланировано высадить более 1,5 тыс. деревьев.

Евгений Новоселов

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# мусоросортировочный завод , Тобольск , экология

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