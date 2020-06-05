"Росводоканал" восстанавливает водоснабжение в Каменке

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Водоснабжение в пос. Каменка восстанавливают сотрудники "Росводоканал Тюмень". Специалисты компании провели гидрологическое обследование и разработали комплекс мероприятий по капитальному ремонту скважины, питающей заречную часть села, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

Заявка об отсутствии водоснабжения поступила 4 июня. Ремонтные работы займут около недели.

"Мы задействовали все силы и ресурсы, чтобы запустить скважину в работу как можно быстрее. На время отсутствия водоснабжения будет организован подвоз воды", - рассказал начальник цеха обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района Андрей Мартюченко.

На период отсутствия холодного водоснабжения автоцистерна будет подвозить чистую воду по следующему графику:

В будние дни:

С 9 часов 30 минут до 11 часов – ул. Ирбитская, 99;

С 11 часов 10 минут до 12 часов – ул. Ирбитская, 68;

С 18 часов до 19 часов 30 минут – ул. Ирбитская, 99;

С 19 часов 40 минут до 21 часа – ул. Ирбитская, 68.

В выходные дни:

С 9 часов 30 минут до 11 часов – ул. Ирбитская, 99;

С 11 часов 10 минут до 12 часов – ул. Ирбитская, 68;

С 17 часов до 18 часов 30 минут – ул. Ирбитская, 99;

с 18 часов 40 минут до 20 часов – ул. Ирбитская, 68