"Росводоканал" восстанавливает водоснабжение в Каменке
Водоснабжение в пос. Каменка восстанавливают сотрудники "Росводоканал Тюмень". Специалисты компании провели гидрологическое обследование и разработали комплекс мероприятий по капитальному ремонту скважины, питающей заречную часть села, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".
Заявка об отсутствии водоснабжения поступила 4 июня. Ремонтные работы займут около недели.
"Мы задействовали все силы и ресурсы, чтобы запустить скважину в работу как можно быстрее. На время отсутствия водоснабжения будет организован подвоз воды", - рассказал начальник цеха обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района Андрей Мартюченко.
На период отсутствия холодного водоснабжения автоцистерна будет подвозить чистую воду по следующему графику:
В будние дни:
С 9 часов 30 минут до 11 часов – ул. Ирбитская, 99;
С 11 часов 10 минут до 12 часов – ул. Ирбитская, 68;
С 18 часов до 19 часов 30 минут – ул. Ирбитская, 99;
С 19 часов 40 минут до 21 часа – ул. Ирбитская, 68.
В выходные дни:
С 9 часов 30 минут до 11 часов – ул. Ирбитская, 99;
С 11 часов 10 минут до 12 часов – ул. Ирбитская, 68;
С 17 часов до 18 часов 30 минут – ул. Ирбитская, 99;
с 18 часов 40 минут до 20 часов – ул. Ирбитская, 68