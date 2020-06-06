ГИБДД призывает водителей внимательнее передвигаться на ремонтируемых дорогах

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

На 130 участках автодорог Тюменской области ведутся ремонтные работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Важно обеспечить безопасное движение в этих местах, в том числе на федеральных трассах, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

296 участков производства дорожных работ обследовали сотрудники ГИБДД в Тюменской области, в 10 % случаев выявлены нарушения в сфере безопасности движения. Автоинспекторы выдали 22 предписания на устранение недостатков, составлены 15 протоколов на должностных и юридических лиц за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог.

В 2020 году в местах производства дорожных работ в регионе произошло 16 ДТП, в которых ранен 21 человек. Основной причиной этих аварий стало несоблюдение введенных скоростных ограничений и недооценка опасности участниками дорожного движения.

ГИБДД призывает водителей быть внимательнее, приближаясь к местам дорожных работ, особенно в ночное время.