Молодых специалистов региона ждут на оплачиваемую стажировку

| Фото: trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

Пройти стажировку на предприятиях, в том числе в государственных и муниципальных учреждениях, у индивидуальных предпринимателей могут молодые специалисты в Тюменской области. В 2019 году это сделали 219 человек на 80 предприятиях. Рабочие места были созданы более чем для 55 профессий, сообщает региональный департамента труда и занятости населения.

Программу стажировки для молодых специалистов без опыта работы по полученной специальности в Тюменской области организуют с 2009 года.

В ней могут принять участие выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования (в течение года с даты выдачи документа об образовании или о квалификации не имеющие опыта работы по полученной или родственной профессии; граждане, ищущие работу (в течение трех лет с даты выдачи документа об образовании или о квалификации, не имеющие трудового стажа по полученной или родственной профессии); студенты (обучающиеся по очной форме обучения последнего года обучения в профессиональных образовательных организациях, а также обучающиеся на последних курсах по программе специалитета, бакалавриата, и на 1,2 курсе по программам магистратуры) по ходатайству соответствующей образовательной организации о направлении на стажировку.

В период стажировки работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 12 тыс. 200 рублей в месяц. Во время прохождения стажировки за стажером закрепляется наставник, который осуществляет общее руководство, ведет учет и контроль работы стажера, а также способствует освоению и закреплению профессиональных навыков молодых специалистов. Затраты работодателя на выплату заработной платы и наставничество возмещаются за счет средств областного бюджета. Общая продолжительность стажировки составляет три месяца.

Для получения более подробной информации нужно обратиться в центр занятости населения. Контакты размещены на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.