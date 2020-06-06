Черной Дилемме нужен хозяин

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Собака по кличке Дилемма ищет дом. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Кураторы предупреждают: у собаки застарелый перелом задней лапки, поэтому с ней нужно обходиться осторожно. Дилемма небольшого роста - всего 45 см в холке. Предпочитает натуральное питание. Собака стерилизована и привита. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Ирина.

Выбрать другого питомца из фонда или взять животное на передержку можно здесь.

Евгения Шевцова