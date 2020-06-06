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Черной Дилемме нужен хозяин

Общество, 20:00 06 июня 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Собака по кличке Дилемма ищет дом. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Кураторы предупреждают: у собаки застарелый перелом задней лапки, поэтому с ней нужно обходиться осторожно. Дилемма небольшого роста - всего 45 см в холке. Предпочитает натуральное питание. Собака стерилизована и привита. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Ирина.

Выбрать другого питомца из фонда или взять животное на передержку можно здесь.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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