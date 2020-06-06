Черной Дилемме нужен хозяин
из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
Собака по кличке Дилемма ищет дом. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Кураторы предупреждают: у собаки застарелый перелом задней лапки, поэтому с ней нужно обходиться осторожно. Дилемма небольшого роста - всего 45 см в холке. Предпочитает натуральное питание. Собака стерилизована и привита. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Ирина.
Выбрать другого питомца из фонда или взять животное на передержку можно здесь.
Евгения Шевцова