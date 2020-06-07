Тюменский биолог рассказал о причинах раннего полета тополиного пуха

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Многие тюменцы жалуются, что в этом году тополиный пух полетел намного раньше. С чем это связано, “Вслух.ру” поинтересовался у тюменского биолога, преподавателя кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергея Тупицына.

По словам ученого, процесс образования пуха у тополей связан с температурой окружающей среды. Над территорией региона долгое время доминировал антициклон, он поддерживал благоприятные погодные условия.

“Тополя, как и другие растения, отреагировали на это явление. Произошло более быстрое развитие материала для размножения”, - говорит Сергей Тупицын.

Одни районы города страдают от пуха сильнее, чем другие. По словам Тупицына, это связано с несколькими факторами. Первое - размещение домов в районе. Там, где территория хорошо продувается ветрами, пуха значительно меньше. А второе - пух производят только женские особи тополей, а вот под спил в городе могут попадать безобидные “мужские” деревья.

Вместе с тем, тополь – рекордсмен по выделению кислорода. Одно дерево в сутки производит столько же кислорода, сколько восемь лип, шесть дубов, пять клёнов, 13 елей. Он удерживает до 50 % металлосодержащей пыли. К тому же тополь уверенно держится на первом месте по степени увлажнения воздуха, быстро растет и обладает отличной способностью к размножению.