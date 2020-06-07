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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более тысячи жителей Тюменской области излечились от COVID-19

Общество, 13:37 07 июня 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

1 тыс. 67 жителей Тюменской области излечились от коронавируса по данным на 7 июня. За последние сутки выздоровели 16 человек, сообщает областной оперштаб.

За сутки в регионе зарегистрировано 35 новых случаев заболевания, всего с начала пандемии – 1 тыс. 908.

В настоящее время из общего числа болеющих шесть пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. В больницах также проходят лечение четверо детей.

В обсерваторе находятся 134 человека, из них 11 детей. Под медицинским наблюдением остаются 1 тыс. 918 жителей региона, на перевахтовке - 3 тыс. 422 человека.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 11 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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