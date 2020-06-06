39 случаев COVID-19 подтвердили в Тюменской области за сутки

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Тюменской области, сообщает 6 июня оперативный штаб Москвы.

За последние сутки в России выявлено 8 тыс. 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 тыс. 708 человек.

По числу заболевших лидирует Москва - 1 тыс. 992 человека, в Московской области зафиксировали 758 случаев, в Санкт-Петербурге - 347.

В Свердловской области за сутки выявили 249 заболевших, в Ханты-Мансийском автономном округе - 127, на Ямале - 42, в Челябинской области - 128, в Курганской области - 12.

Всего в России на 6 июня зафиксировано 458 тыс. 689 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 тыс. 725 летальных исходов, выздоровело 221 тыс. 388 человек.