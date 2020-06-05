Аграрии Ишимского района уничтожают сорняки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

К химической обработке посевов приступили сельхозпредприятия Ишимского района. Более 20 тыс. га уже обработаны гербицидами.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал первый заместитель главы Ишимского района Сергей Максимов.

По его словам, яровой сев зерновых, зернобобовых, технических культур и овощей в районе закончился 1 июня.

"Посевная прошла на одном дыхании, спасибо погоде. Недостатка влаги пока нет, но дождь нужен. Приступили к химпрополке, на пятое июня обработано 23 процента от общих площадей", - пояснил замглавы.

Он отметил, что год непредсказуемый, созревание идет с опережением, посевы в той стадии созревания, которая обычно достигалась 25 июня.

В районе приступили также к обработке паров, сделано больше половины. Некоторые хозяйства начали заготовку кормов.

По информации Сергея Максимова, заготовка сена на естественных заливных лугах пока невозможна, потому что уровень воды в реке Ишим снижается медленно, покосы затоплены. Идет, где это возможно, заготовка многолетних трав и люцерны.

"Готовимся к уборочной, которая, скорее всего, стартует раньше обычного. Парк сельхозтехники готов, люди тоже. Наша главная задача – сохранить здоровье коллектива, защитить земледельцев от коронавируса. Потому что людей не хватает, каждый сотрудник на счету", - подчеркнул замглавы.

Он отметил, что на предприятиях соблюдаются все санитарные нормы и требования.

Инна Кондрашкина