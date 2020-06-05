В Тюменской области усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции вахтовиков

Контроль соблюдения режима самоизоляции вахтовиков в Тюменской области будет усилен. Такое решение принято на очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу.

По словам губернатора Тюменской области и руководителя оперштаба Александра Моора, если Роспотребнадзор будет выдавать постановления о самоизоляции и если сотрудники ведомства в районах, а также полицейские станут контролировать соблюдение режима самоизоляции людьми, работающими вахтовым методом, это будет сильным мотивирующим и дисциплинирующим фактором.

Вопрос актуальный, поскольку именно эта категория может стать причиной возникновения семейных очагов заражения.

Главный санитарный врач области Галина Шарухо сообщила, что на 5 июня в Тюменской области выявлено 1 тыс. 834 больных коронавирусом, 36 из них - в последние сутки. Всего с начала пандемии выздоровели 1 тыс. 10 человек, для 10 пациентов коронавирус стал основной причиной смерти.

В разрезе регионов Уральского федерального округа Тюменская область по показателю заболеваемости занимает 4 место. Темп прироста заболевших в регионе за последние сутки — 2%, что на уровне среднего прироста по стране и в полтора раза меньше, чем в среднем по УФО (3,8%).

Показатель заболеваемости коронавирусом в Тюменской области составил 120,8 на 100 тыс. населения. Это в 2,5 раза меньше, чем в среднем по РФ и на 15 % ниже, чем в среднем по Уральскому Федеральному округу.

"В динамике за последние три недели отмечается снижение активности эпидпроцесса по коронавирусу, о чем свидетельствует уменьшение в 1,6 раза регистрируемой заболеваемости с 349 случаев на 20 неделе до 213 случаев за 22 неделю", - сообщила Галина Шарухо.