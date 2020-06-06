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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

Общество, 13:23 06 июня 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Одиннадцатый пациент с тяжелой вирусной пневмонией скончался в Тюменской области, несмотря на усилия врачей, сообщает региональный оперативный штаб 6 июня.

Это мужчина 66 лет, имевший хроническое заболевание. Он находился на ИВЛ с 23 мая.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 1 тыс. 873 случая заболевания, из них 39 выявили в минувшие сутки. Выздоровел 41 человек (за весь период - 1 тыс. 51 человек).

На лечении находятся девять детей. Шесть пациентов из общего числа болеющих - на аппарате ИВЛ.

139 человек, в том числе 11 детей, находятся в обсерваторе.

Под медицинским наблюдением остаются 1 тыс. 952 человека. 3 тыс. 422 человека - на перевахтовке.

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