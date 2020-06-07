В Тюменской области зарегистрировано 35 случаев COVID-19 за сутки

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35 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Москвы.

Всего в России, по данным на 7 июня, зафиксирован 8 тыс. 984 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 тыс. 343 человека.

Лидирует по заболевшим Москва - 1 тыс. 956 человек, в Московской области выявили 754 случая, в Санкт-Петербурге - 340.

В Свердловской области прирост составил 240 человек, в Югре - 115, в Челябинской области - 115, на Ямале - 73, в Курганской области - 8.

Всего в России зарегистрировано 467 тыс. 673 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 тыс. 859 летальных исходов, выздоровел 226 тыс. 731 человек.