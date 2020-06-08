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О безопасной перевозке детей рассказали водителям на федеральной трассе

Общество, 18:37 08 июня 2020

информационно-издательский центр "Сельский вестник" | Фото: информационно-издательский центр "Сельский вестник"

Инструктажи по безопасной перевозке детей в транспортном средстве провели дорожные инспекторы на федеральной автодороге Тюмень - Омск в Омутинском районе, сообщает информационно-издательский центр "Сельский вестник".

Водителям местного и транзитного транспорта напомнили о правильном применении детских удерживающие устройств и мерах ответственности за нарушения при перевозке несовершеннолетних.

Чтобы обеспечить безопасность юных пассажиров, автоинспекторы по радиостанции СИ-БИ диапазона рекомендуют водителям, которые перевозят детей, соблюдать скоростной режим, совершать обгон, убедившись в безопасности маневра, и соблюдать режим труда и отдыха.

На информационных стойках в придорожных кафе полицейские разместили памятки о безопасном вождении, правильном использовании детских удерживающих устройств и тематические календари для посетителей.

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# детская безопасность , дорожная безопасность , профилактика ДТП

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