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Инспекторы ГИМС проинспектировали тюменские водоемы

Общество, 16:44 08 июня 2020

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Патрулирование в местах традиционного летнего отдыха тюменцев провели в выходные дни сотрудники ГИМС, сообщает МЧС по Тюменской области. Инспекторы проверили соблюдение правил безопасности судоводителями.

В область пришла жаркая погода, однако на Туре отдыхающих оказалось немного. На соседнем озере Круглое представители инспекции встретили рыбаков и отдыхающих. Им инспекторы напомнили о том, что чаще всего несчастные случаи на воде происходят из-за пренебрежения элементарными правилами.

"Для сохранения жизни и здоровья необходимо соблюдать правила безопасного поведения на воде, - напомнил начальник центра ГИМС Сергей Каплин. - Безопасность ваших детей зависит прежде всего от вас самих, не отпускайте их одних на водоемы, берегите себя и своих близких".

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# водоемы , ГИМС , патруль

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