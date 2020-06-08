Инспекторы ГИМС проинспектировали тюменские водоемы

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Патрулирование в местах традиционного летнего отдыха тюменцев провели в выходные дни сотрудники ГИМС, сообщает МЧС по Тюменской области. Инспекторы проверили соблюдение правил безопасности судоводителями.

В область пришла жаркая погода, однако на Туре отдыхающих оказалось немного. На соседнем озере Круглое представители инспекции встретили рыбаков и отдыхающих. Им инспекторы напомнили о том, что чаще всего несчастные случаи на воде происходят из-за пренебрежения элементарными правилами.

"Для сохранения жизни и здоровья необходимо соблюдать правила безопасного поведения на воде, - напомнил начальник центра ГИМС Сергей Каплин. - Безопасность ваших детей зависит прежде всего от вас самих, не отпускайте их одних на водоемы, берегите себя и своих близких".