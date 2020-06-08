Астрономическая неделя в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ясная погода будет способствовать астрономическим наблюдениям в Тюмени с 8 по 14 июня. С помощью бинокля или телескопа в эти дни можно рассмотреть часть планет Солнечной системы, яркие кометы и астероиды.

По данным портала Astronet, самыми доступными для наблюдений будут Юпитер и Сатурн. Они восходят около 23 часов 40 минут и оба движутся попятно. Юпитер проходит по созвездию Стрельца, Сатурн – Козерога. В небольшой телескоп можно рассмотреть крупные детали на поверхности планет и самые яркие спутники.

Всего пару часов на утреннем небе в созвездии Водолея можно наблюдать Марс. В 1 час 20 минут красная планета восходит над горизонтом, а около 3 часов скрывается в лучах восходящего Солнца. Из-за раннего восхода Солнца Меркурий и Венера на неделе не видны.

Из комет по-прежнему можно наблюдать PANSTARRS (C/2017 T2) и ATLAS (C/2019 Y1), обе проходят по созвездию Большой Медведицы. ATLAS (C/2019 Y4) и Энке можно найти в созвездии Тельца, SWAN (C/2020 F8) – в Возничем. Среди астероидов самой яркой остается Веста в созвездии Близнецов.

Кроме этого всю неделю на фоне вечерних и утренних сумерек возможно появление серебристых облаков.

Евгения Шевцова