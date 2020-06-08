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Тюменец в тринадцатый раз попался на пьяной езде

Происшествия, 15:35 08 июня 2020

Гоставтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области (архив)

12 раз с 2012 года попадался на пьяной езде тюменец за рулем автомобиля Datsun. Остановленный в очередной раз нетрезвый водитель сообщил автоинспекторам, что едет к жене в роддом, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Как отметили в Госавтоинспекции, в этой поездке он отказался проходить освидетельствование. В машине вместе с ним ехала его четырехлетняя дочка. Ранее мужчина уже привлекался за повторное вождение транспортом в состоянии опьянения к уголовной ответственности.

Полицейские передали ребенка родственнице водителя, а машину поместили на спецстоянку. За повторное нарушение мужчину вновь ждет уголовная ответственность.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяный водитель

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