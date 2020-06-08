Интерактивную программу для школьников организовали викуловские аниматоры

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Интерактивную программу "Лучики лета разного цвета" подготовили сотрудники Викуловского Дома культуры для детей – участников досуговой площадки. В летние каникулы работа площадок проходит в режиме онлайн.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заведующая досуговым отделом Викуловского Дома культуры Анастасия Шипачева.

Программа "Лучики лета разного цвета" пройдет с 8 по 12 июня в группе Викуловского Дома культуры во ВКонтакте.

"Для ребятишек веселые аниматоры Чудя и Летучий Мышонок приготовили увлекательные задания. Первое задание – прислать фото, как дети готовят вместе с семьей. По итогам выполнения заданий они получат лайки. Результаты работы нужно выложить в комментариях к ролику, который будет публиковаться в группе Викуловского ДК во ВКонтакте ежедневно. И набрать как можно больше лайков от подписчиков", - рассказала Анастасия Шипачева.

К концу недели организаторы интерактива подсчитают, у кого из детей наибольшее число лайков. Самые активные школьники получат сюрприз-бокс со сладостями, игрушками.

Сотрудники Викуловского Дома культуры продолжат работу досуговых площадок в онлайн-формате и в июле.

Анжела Лебедева