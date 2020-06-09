Семьдесят голов скота спасли огнеборцы на пожаре в Тюменском районе
70 голов скота спасли на пожаре, который произошел в Тюменском районе 8 июня. Восемь животных погибли.
Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев, вызов поступил в 23 часа 9 минут. На 28-м км Тобольского тракта вспыхнуло одноэтажное здание размерами 12 на 90 метров.
В тушении принимали участие 25 сотрудников пожарно-спасательных подразделений Тюмени и района. В ликвидации пожара задействовали девять единиц техники.
"Для бесперебойной подачи воды прокладывали магистральную линию. Заправлялись от пожарного гидранта на расстоянии один километр от места пожара", - добавил Александр Зубарев.
Площадь возгорания составила 600 кв. м. Предварительная причина происшествия - неосторожное обращение с огнем.
Инна Пахомова