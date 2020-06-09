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Семьдесят голов скота спасли огнеборцы на пожаре в Тюменском районе

Происшествия, 10:18 09 июня 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

70 голов скота спасли на пожаре, который произошел в Тюменском районе 8 июня. Восемь животных погибли.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев, вызов поступил в 23 часа 9 минут. На 28-м км Тобольского тракта вспыхнуло одноэтажное здание размерами 12 на 90 метров.

В тушении принимали участие 25 сотрудников пожарно-спасательных подразделений Тюмени и района. В ликвидации пожара задействовали девять единиц техники.

"Для бесперебойной подачи воды прокладывали магистральную линию. Заправлялись от пожарного гидранта на расстоянии один километр от места пожара", - добавил Александр Зубарев.

Площадь возгорания составила 600 кв. м. Предварительная причина происшествия - неосторожное обращение с огнем.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , животные , пожары

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