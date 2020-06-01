Викуловским малышам расскажут сказки на ночь в прямом эфире

Фото из группы Викуловского РДК во Вконтакте Фото из группы Викуловского РДК во Вконтакте

Сказочный онлайн-влог "Читаймер" запустили в Викуловском Доме культуры с начала лета.

По вторникам и четвергам аниматоры Рюшечка и Сплюшечка читают малышам сказки на ночь в прямом эфире. Проект планировали всего на неделю, но он так полюбился родителям и детям, что его решили продлить до конца июня.

Эфир начинается в 21 час. Для чтения выбирают познавательные сказки Джулии Дональдсон: "Улитка и кит", "Верхом на помеле", "Груффало" и другие. Включить читаймер родители могут как на компьютере, так и на любом гаджете.

Евгения Шевцова