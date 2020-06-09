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Женщина и двое детей пострадали в ДТП в Тюмени

Происшествия, 11:46 09 июня 2020

Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

Женщина и двое детей пострадали в аварии на девятом километре окружной дороги Тюмени 8 июня.

ДТП произошло в 17 часов 45 минут. "Водитель автомобиля Hyundai Genesis не смог выбрать безопасную скорость и дистанцию, столкнулся с машиной "Лада". Последовали столкновения с Hyundai Solaris и Toyota Camry", — рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Пострадали трое — пассажиры "Лады". Это женщина 1989 года рождения, девочка 2015 года рождения и мальчик 2018 года рождения. У них медики диагностировали различные травмы. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области , дети , ДТП

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