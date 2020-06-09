Тюменские волонтеры передали в Заводоуковск пять тысяч лент-триколоров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять тысяч ленточек-триколоров передали тюменские волонтеры коллегам из Заводоуковского городского округа в ходе подготовки к празднованию Дня России. Добровольцы из штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам "Мы вместе" присоединились к федеральной акции, посвященной Дню России 9 июня.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель регионального координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Алена Дюрягина, акция охватит также все 26 муниципальных образований Тюменской области. Для этого в Тюмени приготовлены 36 тыс. ленточек.

"Символы праздника, которые мы сегодня получили здесь, в Тюмени, мы планируем раздавать в торговых точках, на автомобильных заправках, в аптеках и других местах, - рассказала специалист центра развития детей и молодежи Заводоуковска Cветлана Малышева. - Раздачу в торговых точках мы организуем с соблюдением всех мер безопасности".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кроме того, тюменские волонтеры прикладывают ленты с триколором к поступающим заявкам на бесплатные продуктовые наборы и развозят их адресно.

Николай Ступников