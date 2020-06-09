Ко Дню России волонтеры вручат тюменцам тридцать шесть тысяч ленточек-триколоров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

36 тыс. ленточек-триколоров раздадут тюменцам волонтеры. Тюменский штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам "Мы вместе" присоединился к федеральной акции, посвященной Дню России.

Доставку ленточек вместе с бесплатными продуктовыми наборами для тех, кто находится на самоизоляции во время режима повышенной готовности, волонтеры организовали 9 июня. Первой получила продуктовый набор с триколором тюменская пенсионерка Зинаида Михайловна Белявина.

Как рассказала представитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алена Дюрягина, акция продлится до 12 июня.

В областном центре ленточки также можно будет получить на автозаправочных станциях, а в районах и городах области будет организовано распространение в аптеках, продуктовых магазинах и на главных улицах. Выдача пройдет с соблюдением мер безопасности, установленных в Тюменской области, для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, тюменский штаб помощи "Мы вместе" продолжит свою работу до 14 июня включительно. Помочь сформировать продуктовые наборы для тех, кто в них нуждается, могут неравнодушные граждане и коммерческие организации - оказать помощь может каждый.

Для этого в 14 торговых точках Тюмени, в том числе крупных торговых центрах "Магнит Семейный", "Ашан", "Окей" и других, оборудованы специальные брендированные "Тележки добра", где покупатели могут оставлять продукты с длительным сроком хранения.

Чтобы получить бесплатный продуктовый набор, нужно обратиться по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры доставят заказ после подтверждения данных.

Николай Ступников