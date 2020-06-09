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Тюменцы присоединятся к акции "Сердечная благодарность"

Общество, 17:30 09 июня 2020

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

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Каждый тюменец может подключится ко всероссийской акции "Сердечная благодарность" и поздравить всех с Днем России, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Для этого достаточно вырезать из бумаги, вышить или напечатать на принтере сердце в цветах триколора, сфотографироваться с ним, а затем выставить фото в социальные сети с хештегом #СердечнаяБлагодарность.

Так, педагог детско-юношеского центра "Фортуна" Олеся Пивченко предлагает сделать открытку в технике модельного оригами. Для нее понадобятся цветная бумага, картон, клей, линейка, ножницы, карандаш и желание сделать открытку своими руками.

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# День России , открытки , триколор

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