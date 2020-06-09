Автопробег ко Дню России впервые пройдет в Заводоуковске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автопробег ко Дню России впервые пройдет в Заводоуковске 12 июня. Автомобилистов ждут у автовокзала к 12 часам.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отдела спорта администрации Заводоуковского городского округа Олеся Елсуфьева.

"Автопробегом с флагами России мы решили обозначить важность мероприятия. Мы впервые решили организовать такую патриотическую акцию. Ее участниками могут стать автомобили разного цвета. Флаги для них мы подготовили. У нас есть инициативная группа, общество автомобилистов, которое помогает нам реализовывать этот проект. Вопрос по числу машин пока решается в отделе полиции, которая будет сопровождать участников пробега", - рассказала она.

Автопробег пройдет по центральным улицам города. Завершится у здания администрации округа. По времени займет более получаса. Во время заезда из автомобилей будет звучать музыка – песни о Родине, добавила Олеся Елсуфьева.

Все меры предосторожности, связанные с режимом повышенной готовности из-за новой коронавирусной инфекции, во время проведения акции будут соблюдены, заметили организаторы.

По словам сотрудников администрации Заводоуковского округа, жители округа примут участие во всех онлайн-акциях, которые пройдут по стране 12 июня.

Анжела Лебедева