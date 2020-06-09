Ялуторовчане в День России будут мастерить флаги и слушать рассказы Шукшина

департамента образования и науки Тюменской области департамента образования и науки Тюменской области

Концерты во дворах, мастер-классы и онлайн-спектакли пройдут в Ялуторовске 12 июня. Большая часть мероприятий запланирована в онлайн-формате.

Празднование Дня России началось уже с 8 июня. В группах культурного центра "Арт-Вояж" во Вконтакте и Одноклассниках стартовал литературный марафон "Стихи о России" от детской театральной студии "Мы". Выступления ребят принимают в записи до 13 июня.

11 июня в группах Ялуторовского острога и на странице в Instagram мастер острога Мария Плотникова проведет мастер-класс по изготовлению российского триколора. Участвовать могут все желающие, для этого нужно заранее подготовить нитки белого, синего и красного цветов, ножницы, деревянную палочку, клей ПВА и лист картона. Начало трансляции - в 16 часов.

12 июня с 10 до 18 часов по городу будут курсировать творческие бригады. Они дадут мини-концерты во дворах – всего запланировано 15 площадок. Творческие коллективы центра "Арт-вояж" исполнят песни и стихи о России и малой Родине. Присоединиться к выступлениям могут и горожане: артистам можно подпевать с балконов и окон домов.

В 11 часов начнется радиоконцерт. Стихи и песни о Родине прозвучат на радио "Арт". В 12 часов на этой же волне начнется общероссийское исполнение гимна. Он прозвучит во всех дворах города и на ул. Ленина. Акция всероссийская, присоединиться к ней можно семьями.

Еще одна хоровая акция - "За семью, за Родину, за Россию" - пройдет в соцсетях центра "Арт-Вояж". Здесь пройдет трансляция выступления хора русской песни и хора ветеранов "Наша биография".

В этот же день в соцсетях острога актеры Ялуторовского народного театра прочитают отрывки из рассказов Василия Шукшина "Крыша над головой" и "В воскресенье мать-старушка". Посмотреть эфир можно во Вконтакте и Одноклассниках.

13 июня здесь же пройдет мастер-класс в прямом эфире по росписи на ткани. Мастер Анна Антясова покажет, как превратить футболку в предмет искусства. Для мастер-класса понадобится обычная хлопковая футболка, акриловые краски и контуры для ткани, кисти разного размера, стаканчик с водой, лист картона или линолеума для подложки, карандаш или фломастер, ножницы, валик, губка и прищепки. Начало трансляции - в 18 часов.

Также к празднику ялуторовчане могут украсить окна квартир надписями, рисунками, наклейками, посвященными Дню России. Фотографии нарядных окон нужно опубликовать в соцсетях с хэштегом #ОкнаРоссии. Балкон можно украсить национальным флагом.

Евгения Шевцова