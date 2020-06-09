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Патриотический пирог передали волонтерам штаба "Мы вместе" тюменские кондитеры

Общество, 20:49 09 июня 2020

с личного аккаунта Ларисы Невидайло в Instagram | Фото: с личного аккаунта Ларисы Невидайло в Instagram

Патриотический пирог ко Дню России испекли кондитеры кулинарной школы "Максим" и передали его волонтерам штаба "Мы вместе".

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло.

"У меня сегодня в очередной раз случилось бодрое и продуктивное утро в @maxim.klass. Вместе с моими бывшими учениками, а теперь уже "строгими" учителями @kseniia_vahrusheva и @eveniy_safronov испекли патриотический пирог в преддверии Дня России, - говорит Лариса Невидайло. - Друзья, этим сладким пирогом я говорю спасибо волонтерам #мывместе, которые всегда начеку – помогают старшему поколению, малообеспеченным семьям и всем, кто в нынешнее время нуждается в помощи, и присоединяюсь к акции #ИспекиПирогиСкажиСпасибо".

Как заметила Лариса Невидайло, в очередной раз стоит отметить работу врачей и медицинских работников, которые стоят на страже здоровья жителей региона, спасают заболевших новой коронавирусной инфекцией. "Спасибо вам за всю проделанную работу! Искренне желаю вам терпения и скорее оказаться дома с родными и близкими", - говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области.

Напомним, первую акцию по выпечке пирогов, тортов предприниматели Тюмени, предприятия общественного питания, входящие в Ассоциацию гостеприимства Тюменской области, запустили накануне Дня Победы.

Анжела Лебедева

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# акция , волонтеры , День России , Лариса Невидайло , медики , пирог

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