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Тюменцы могут принять участие в селфи-акции #россияэтомы

Общество, 09:38 10 июня 2020

ДК "Нефтяник" | Фото: ДК "Нефтяник"

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Принять участие в селфи-акции #россияэтомы приглашает тюменцев дворец культуры "Нефтяник" 12 июня, сообщают организаторы.

Горожанам необходимо сделать селфи с любым из предложенных атрибутов праздника. На выбор — кокошник, селфи-открытка, карта России, флажок. Атрибуты можно скачать здесь. Они представлены как в цветном, так и в черно-белом варианте. Черно-белый вариант атрибутов изготовлен специально для детей младшего школьного возраста, чтобы они могли раскрасить его вместе со взрослыми.

Готовое фото нужно отправить с пометкой "РОССИЯЭТОМЫ!" на почту: konkurs@dkn72.ru. Работы принимают до 10 часов 13 июня. Также не забудьте прикрепить заполненное и подписанное (скан, либо фото) разрешение на обработку персональных данных.

Селфи можно опубликовать и на своей странице социальной сети ВКонтакте или в Instagram с хэштегом #россияэтомы и отметить @dkneftyanik.

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# акция , День России , праздник , селфи , флешмоб

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