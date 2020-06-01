Тюменские студенты-активисты поддержат акцию "Окна России"

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области во ВКонтакте | Фото: департамент образования и науки Тюменской области во ВКонтакте

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Тюменские студенты присоединятся ко Всероссийской акции "Окна России", сообщает пресс-служба регионального Студенческого совета.

11 июня Студсовет совместно с Тюменским колледжем транспортных технологий и сервиса украсят окна общежития ссуза в цвета российского триколора. Члены Студсовета и Студенческого центра раскрасят окна в своих домах в тематике Дня России, все фотографии будут публиковаться под хештегом #ОкнаРоссии.

Присоединиться к акции студенты приглашают и всех тюменцев.