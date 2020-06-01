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Вокал-группа Sunrise поздравит тюменцев с Днем России онлайн-концертом

Общество, 10:00 10 июня 2020

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

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Прямая трансляция концерта "Я люблю тебя, Россия!" вокал-группы Sunrise начнется из зала камерной и органной музыки Тюменской филармонии 11 июня в 16 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В программе — популярные эстрадные произведения и классические композиции в оригинальных и современных аранжировках.

Вокально-эстрадный ансамбль Sunrise является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Концерт можно будет посмотреть в официальной группе Тюменской филармонии во ВКонтакте и на сайте Тюменского концертно-театрального объединения.

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# концерт , прямая трансляция , Тюменская филармония

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