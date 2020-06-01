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Жителям Тюменской области предлагают сдать гражданский экзамен

Общество, 10:56 10 июня 2020

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Жители Тюменской области смогут принять участие в гражданском экзамене, посвященном Дню России. Он пройдет с 9 по 12 июня.

По словам организаторов, на сайте гражданскийэкзамен.рф жителям страны предлагается тест, который включает 50 вопросов, посвященных основным победам, достижениям, героям современной истории России. По итогам прохождения гражданского экзамена каждый участник получит электронный именной сертификат о прохождении.

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# гражданский экзамен , тест

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