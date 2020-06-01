Гармонисты-виртуозы выступят в ходе телемоста Тюмень – Москва

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

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Группа гармонистов-виртуозов "GармоньDrive" выступит в ходе телемоста Тюмень – Москва "Российская Гармонь" 12 июня в 17 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Во время праздничного концерта прозвучат народные песни в современной обработке, а также популярные и классические произведения.

Вокально-инструментальный коллектив гармонистов-виртуозов "GармоньDrive" состоит из студентов РАМ им. Гнесиных, получающих профессиональное образование по классу "Гармонь" на кафедре "Национальные инструменты народов России". В концерте примут участие Наталья Николаева, Роман Мишин, Павел Уханов, Павел Фомин. Руководитель группы – преподаватель кафедры РАМ им. Гнесиных, Заслуженный гармонист России, лауреат Международных конкурсов Павел Уханов.

"Концерт "Российская Гармонь" – своеобразный памятник русской гармошке. Именно в русской гармони удивительно сконцентрирована сущность нашей традиционной, национальной музыки. Вероятно, поэтому гармонь так любима в народе. Гармонь – это не только наша история, это – душа русского человека", — рассказали в Тюменском концертно-театральном объединении.

Тюмень – Москва "Российская Гармонь" можно увидеть на сайте ТКТО и в сообществе Тюменской области во ВКонтакте.