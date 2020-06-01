  • 10 июня 202010.06.2020среда
  • USD70,7520
    EUR78,5489
  • В Тюмени 25..27 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

С тюменцами поделятся рецептами приготовления блюд народов России

Общество, 13:05 10 июня 2020

Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Кулинарный мастер-класс "Юшка из белых грибов с картофельными клецками" начнется 10 июня в 15 часов. Трансляция пройдет в социальных сетях Дворца культуры "Нефтяник" — во ВКонтакте и в Instagram, сообщают организаторы.

Специальный проект ко Дню России - серию кулинарных онлайн-мастер-классов "Кухня народов России" — представляют Дворец культуры "Нефтяник" и гротеск-ресторан "Столица деревень". Процесс приготовления уникальных блюд народов России под руководством шеф-повара гротеск-ресторана "Столица деревень" будут показывать в течение трех дней — 10, 11 и 12 июня в онлайн-режиме.

Так, 11 июня в 15 часов стартует мастер-класс "Жаркое по-хантыйски" из оленины с овощами и белыми грибами в горшочке из корня сельдерея. А 12 июня в это же время зрителям расскажут о приготовлении посекунчиков с тяпаной бараниной.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кулинария , мастер-классы , прямая трансляция

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:06 10.06.2020В Тюменской области число случаев COVID-19 превысило две тысячи
13:05 10.06.2020С тюменцами поделятся рецептами приготовления блюд народов России
12:56 10.06.202032 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки
12:54 10.06.2020Гармонисты-виртуозы выступят в ходе телемоста Тюмень – Москва