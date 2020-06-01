Тюменские студотряды присоединятся к онлайн-открытию всероссийского трудового семестра

| Фото: Областной студенческий отряд во ВКонтакте | Фото: Областной студенческий отряд во ВКонтакте

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Онлайн-открытие Всероссийского трудового семестра студотрядов состоится 12 июня. Как сообщила комиссар Окружного штаба студенческих отрядов УФО, комиссар Тюменского регионального отделения МООО "Российские Студенческие Отряды", специалист департамента внеучебной деятельности ТИУ Елена Доценко, тюменские и тобольские ребята активно присоединились ко Всероссийскому флешмобу "Поддержи целину онлайн".

"Наши студенческие отряды выкладывают в социальных сетях во ВКонтакте и Инстаграм яркие фото с открытий трудовых семестров разных годов, рассказывают, чего ждут от предстоящего сезона. В таком формате открытие проходит впервые, но это не сказывается на желании тюменских студентов принять в нем участие. Областное открытие сезона планируем провести после 20 июня, в зависимости от эпидемиологической обстановки оно также может пройти в онлайн-режиме", - рассказала Елена Доценко.

Посмотреть снимки со всей страны можно по хэштегу #целинаонлайнрсо на официальной странице организаторов. Участники онлайн-открытия встретятся на виртуальной линейке в День России. Трансляция по ссылке.

Ирина Кургузова