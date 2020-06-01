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От жителей Уватского района ждут фото Иртыша

Общество, 17:18 10 июня 2020

Виктории Малыгиной | Фото: Виктории Малыгиной

Жителям Уватского района предлагают поделиться фотографиями Иртыша. На их основе будет создан ролик на песню "Мы вместе и навсегда" об Уватском районе.

По информации администрации муниципалитета, таким образом уватцы присоединятся ко всероссийской акции "Великие песни великой России". Для участия нужно отправить фото Иртыша на электронный адрес: kultura_uvat@mail.ru. Лучшие фотографии войдут в видеоролик ко Дню России.

В программу празднования Дня России в Уватском рйаоне пройдет более 20 мероприятий. Жители района уже присоединились к флешмобу "Окна России".

12 июня самодеятельные коллективы проведут 12 выездных мини-концертов. Артисты побывают в селах Уват, Ивановка, Демьянское, Туртас, Алымка и Демьянка. В районном центре выступления пройдут около домов №6 и №7 в микрорайоне Центральный в правобережном Увате. Концертная программа начнется с исполнения гимна России.

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# видео , День России , Иртыш , ролик , Уватский район , фотографии

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