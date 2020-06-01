Тюменская купчиха расскажет подросткам об истории города ко Дню России онлайн

| Фото: Тюменская купчиха во "ВКонтакте" | Фото: Тюменская купчиха во "ВКонтакте"

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О необычной Тюмени расскажет юным горожанам руководитель бюро путешествий и экскурсий Марина Сафина в рамках всероссийского проекта Российского движения школьников "Классные встречи". Она предстанет перед подростками в колоритном образе купчихи XIX века.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала председатель Тюменского регионального отделения Российского движения школьников Наталья Ахлюстина.

По ее словам, выбор гостя ко Дню России неслучаен. Марина Сафина необычно и увлекательно рассказывает о родном городе. Приводит малоизвестные факты и умеет увлечь подростковую аудиторию.

Ребята смогут задать любой вопрос о личной жизни, карьере и профессиональном успехе гостьи. Автору лучшего вопроса вручат подарок – свитшот или бомбер с символикой РДШ.

Встреча пройдет в 11 июня в 16 часов в Инстаграм.

В Тюмени прошли уже три "Классные встречи" в режиме онлайн. В них приняли участие более 300 человек в прямом эфире и более 500 посмотрели в сториз.

Напомним, проект реализуется в рамках поручений президента Российской Федерации Владимира Путина. В 2019 году "Классные встречи" стали частью национального проекта "Образование".

Инна Кондрашкина