Многодетная семья из Голышманово испекла пирог своей бабушке-труженице тыла ко Дню России

| Фото: семьи Журавлевых | Фото: семьи Журавлевых

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Семья Журавлевых из Голышмановского городского округа присоединилась ко Всероссийской акции "Испеки пирог и скажи спасибо". Поблагодарить они решили 90-летнюю бабушку главы семейства Дмитрия, труженицу тыла Галину Михайловну Журавлеву из деревни Глубокая.

"Постановили испечь патриотический пирог всем семейством. Наша бабушка-прабабушка – человек со стержнем, вырастила трех замечательных сыновей, имеет шесть внуков, 12 правнуков. До сих пор сама содержит огород и сад, топит печки, чистит снег и живет в своем доме. Летом собирает ягоды и грибы в лесу, угощает заготовками зимой всю родню. Спасибо ей за жизнелюбие, достойный пример для нас и наших детей!", - подчеркнула многодетная мама Любовь Журавлева.

В семье Журавлевых трое детей, старшая дочь Елена окончила девятый класс, Елизавета – пятый, сын Иван перешел в подготовительную группу голышмановского детского сада № 3 "Вишенка". Глава семьи работает пожарным-спасателем в 110 поисково-спасательной части 27 отряда ГУ МЧС России по Тюменской области, его супруга – психологом-логопедом Малышенской школы. В создании пирога приняли участие все. Женская половина заводила тесто, формировала пирог, готовила начинку. Папа вытаскивал горячую выпечку из духовки. Малышу досталась самая почетная миссия – украсить пирог для прабабушки маленьким триколором.

"Бабушка пока на самоизоляции, поэтому пирог увезем, занесем в сени, помашем в окно и поздравим с Днем России по телефону. Уверен, что совсем скоро сможем обнять бабу Галю, сказать , как сильно ее любим и поблагодарить лично", - подчеркнул Дмитрий Журавлев.

Все желающие присоединиться к акции могут испечь пирог, украсить триколором и подарить тому, кого хочется поблагодарить. Обязательно запечатлеть трогательный момент и поделиться им в соцсетях с хештегом #ИспекиПирогиСкажиСпасибо.

Кстати, семья Журавлевых придерживается активной гражданской позиции и также приняла участие в акции "Окна России".

Инна Кондрашкина