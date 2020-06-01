В День России юные ишимцы порисуют мыльными пузырями

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Юных ишимцев приглашают на мастер-класс по рисованию мыльными пузырями 12 июня.

Он пройдет в группе Ишимского музейного комплекса имени Петра Ершова во Вконтакте в прямом эфире. Занятие проведет искусствовед Юлия Лузина. Начало трансляции в 11 часов.

Для участия нужно заранее подготовить одноразовые стаканчики, плотную бумагу или картон, соломинки для сока, ложку, жидкое мыло, гуашь или акварель. Также стоит позаботиться о защите рабочего места: накрыть стол клеенкой и подготовить влажные салфетки.

Отметим, что рисование мыльными пузырями способствует развитию фантазии и творческих навыков у ребенка. Присоединиться к рисованию можно всей семьей.

Евгения Шевцова