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Тюменские предприятия общепита приготовили вкусные подарки для ветеранов

Общество, 17:28 08 мая 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

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Пироги, торты и продуктовые наборы для ветеранов войны подготовили к 75-летию Великой победы предприятия общественного питания, входящие в Ассоциацию гостеприимства Тюменской области. Вкусные подарки ветеранам доставят на дом волонтеры управления соцзащиты Тюмени.

"Более десяти лет подряд в честь праздника Великой Победы мы организовывали благотворительные обеды для ветеранов в ресторане "Маска". Дарили подарки, вместе пели военные песни, танцевали. Сегодня мы не можем встретиться за общим столом, но каждый ветеран Тюмени 9 мая 2020 года получит наши поздравления и подарок к праздничному столу", - подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, учредитель Ассоциации гостеприимства Тюменской области Лариса Невидайло.

От имени фронтовиков и тружеников тыла тюменских предпринимателей тепло поблагодарил заместитель председателя областного Совета ветеранов войны и труда, Заслуженный врач РФ Юрий Алексеевич Ревнивых.

В подготовке подарков для ветеранов приняли участие более 20 тюменских предприятий сферы гостеприимства.

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# 75-летие Победы , ветераны , Лариса Невидайло , подарки , сфера гостеприимства

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