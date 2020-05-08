Парады у домов фронтовиков провели в Ишиме

| Фото: администрации Ишима | Фото: администрации Ишима

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Парады у домов 13 ветеранов Великой Отечественной войны прошли в Ишиме с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

"Несмотря на режим повышенной готовности в регионе, наш долг – достойно поздравить ветеранов с 75-летием со Дня Победы и пожелать им долголетия и здоровья!", - подчеркнул замглавы.

Фронтовики, которым позволило здоровье, наблюдали за праздничным действом из распахнутых окон домов и с балконов квартир. Троекратным "Ура!" и поздравлением с Днем Победы приветствовали ветеранов Великой Отечественной ветераны "Боевого братства" - участники боевых действий в Афганистане и Чечне. В руках они держали копии знамен Победы, трех ишимских стрелковых дивизий и "Боевого братства".

После парада фронтовикам вручили подарки: продуктовые наборы, авторские открытки от художественной студии Ишима, георгиевские ленты и цветы.

В акции "Парад у дома ветерана" приняли участие представители администрации, социальной защиты населения, военный комиссар, ветераны "Боевого братства" и волонтеры.

| Фото: администрации Ишима | Фото: администрации Ишима

Инна Кондрашкина