Тюменские школьники встретят рассвет Победы онлайн
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Патриотическая акция "Рассвет Победы 2020" пройдет в Тюменской области в режиме онлайн 9 мая. Организует ее региональное отделение Российского движения школьников.
"Традиционно мы каждый год собирались рано утром на набережной с пледами и гитарами встречать рассвет. Пели песни о войне, пили чай и кофе, а потом шли на парад. В этом году, сами понимаете, погулять не получится, но Рассвет Победы все равно состоится, хоть и удаленно", - отмечают организаторы.
Поучаствовать в акции могут все желающие. Для этого нужно записать стихотворение о войне на видео и опубликовать его на своей страничке в социальных сетях ВКонтакте или Instagram с хештегом #РассветПобеды2020. Время публикации 4 часа 30 минут.
Еще одни вариант участия в акции – прочесть стихотворение о войне в прямом эфире в это же время.
Любовь Голышева