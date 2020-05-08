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Тюменские школьники встретят рассвет Победы онлайн

Общество, 16:30 08 мая 2020

Российское движение школьников Тюменской области ВКонтакте | Фото: Российское движение школьников Тюменской области ВКонтакте

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Патриотическая акция "Рассвет Победы 2020" пройдет в Тюменской области в режиме онлайн 9 мая. Организует ее региональное отделение Российского движения школьников.

"Традиционно мы каждый год собирались рано утром на набережной с пледами и гитарами встречать рассвет. Пели песни о войне, пили чай и кофе, а потом шли на парад. В этом году, сами понимаете, погулять не получится, но Рассвет Победы все равно состоится, хоть и удаленно", - отмечают организаторы.

Поучаствовать в акции могут все желающие. Для этого нужно записать стихотворение о войне на видео и опубликовать его на своей страничке в социальных сетях ВКонтакте или Instagram с хештегом #РассветПобеды2020. Время публикации 4 часа 30 минут.

Еще одни вариант участия в акции – прочесть стихотворение о войне в прямом эфире в это же время.

Любовь Голышева

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# акция , День Победы , Российское движение школьников

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