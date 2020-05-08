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Персональный парад с концертом устроили для ветерана в Винзилях

Общество, 15:08 08 мая 2020

администрации Винзилинского муниципального образования | Фото: администрации Винзилинского муниципального образования

Парадным расчетом и концертом поздравили винзилинцы ветерана Великой Отечественной войны Шарифуллу Гиниятова.

Как рассказала глава Винзилинского муниципального образования Елена Осипова, он единственный в поселке оставшийся в живых участник войны. В свои 93 года ветеран бодр и с интересом принимал поздравления на скамейке около дома.

Парадным расчетом перед ним прошли ребята со знаменами. Ветерана поздравили глава муниципалитета Елена Осипова и депутат муниципальной думы Евгений Бондрев. Местные артисты исполнили любимые песни военных лет. В завершение парада участники посадили около дома Шарифуллы Гиниятова рябину.

"Мы заранее согласовали с родственниками место посадки, подготовили инвентарь. Все получилось очень красиво и торжественно. Все участники учли меры предосторожности: были в масках, соблюдали социальную дистанцию, регулярно использовали антисептик. Мы заботимся о здоровье своего ветерана, поэтому за соблюдением мер следили особенно", - отметила Елена Осипова.

Шарифулла Гиниятов родился 3 сентября 1926 года в селе Бешкиль Исетского района. На войну призван в 1944 году, но перед отправкой на фронт молодой Шарифулла заболел тифом. После госпиталя его направили в Благовещенск на Дальний Восток. Служил минометчиком, в боях с Японией получил ранение в голову и руку, был контужен, полгода лежал в госпитале, учился заново разговаривать. После госпиталя отправлен в рабочий батальон на Южный Сахалин, там и встретил День Победы.

Служил Шарифулла Гиниятов до 1948 года. В 1968 году переехал с семьей в Винзили. Работал экспедитором, бригадиром ремстрой-группы на Пышминском лесокомбинате. Имеет военные и трудовые награды.

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Евгения Шевцова

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# 75-летие Победы , ветеран , Винзили

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