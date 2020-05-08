Во дворах Тюмени зазвучат песни военных лет

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

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Театрализованные представления, посвященные Дню Победы, состоятся в Тюмени 9 мая. Творческие коллективы Центра культуры и творчества "Тюмень", ДК "Поиск" и Тюменского концертно-театрального объединения во главе с ведущими отправятся во дворы, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, сообщает городская администрация.

Десять концертных бригад выедут, чтобы подарить настоящий праздник тем, кто воевал за мирное небо надо головой. Артисты приедут на "полуторках" – автомобилях ГАЗ, которые в 1941–1945 годах не только снабжали передовую продовольствием и оружием, но и помогали в перевозке артистов на фронт.

Творческие бригады исполнят песни военных лет и еще раз покажут ветеранам, что нынешнее поколение помнит и гордится их подвигом. Кроме того, артисты напомнят соседям, что рядом с ними живет ветеран и о нем нужно заботиться.