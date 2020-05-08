Тюменцы в соцсетях рассказывают о знаковых местах Победы

| Фото: МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" города Тюмени во ВКонтакте | Фото: МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" города Тюмени во ВКонтакте

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Тюменцы подключились к проекту #ПобедаИзМоегоОкна. Ролики с таким хештегом активные горожане выкладывают в социальных сетях. Видеосюжеты рассказывают о знаковых местах Победы, которые видны из окон, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Например, Виктория Батырева из студии "Юный журналист" ДЮЦ "Пламя" сняла сюжеты о сквере Победы и проезде 9 Мая.

"Участвовать в этом движении я согласилась, потому что ценю, горжусь и уважаю людей, которые воевали, пережили трудное время. Зачастую мы не задумываемся над тем, почему улицам, скверам дают чьи-то имена и определенные названия, это неправильно. Я решила сама узнать подробнее историю своего города, земляков и поделиться этими фактами с тюменцами", - рассказала Виктория.

Воспитанники творческой мастерской "Радужный город" поддержали акцию рассказом об улице имени героя Великой Отечественной войны Валерии Гнаровской. А ребята из изостудии "Творческая мастерская" подготовили видеоматериал о Василии Гольцове, именем которого также названа одна из тюменских улиц.

Если у вас есть желание рассказать о тюменском памятном месте, размещайте ролики в социальной сети с хештегом #ПобедаИзМоегоОкна до 12 мая.