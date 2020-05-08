Фронтовые бригады поздравят ялуторовчан с Днем Победы

| Фото: admtyumen.ru/ | Фото: admtyumen.ru/

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10 праздничных площадок будут работать в рамках всероссийской акции #ПоемДвором в Ялуторовске в День Победы.

На них выступят творческие коллективы культурного центра "Арт-Вояж". Стилизованные фронтовые бригады исполнят известные песни военных лет: "Синий платочек", "Смуглянку", "Махнем не глядя", "Песню военных корреспондентов" и "День победы". Ялуторовчан призывают присоединиться к исполнению песен хором из открытых окон и с балконов своих домов.

Первым артисты посетят двор на ул. Лазо, 2 - в 10 часов 20 минут. В 10 часов 50 минут они выступят на ул. 50 лет Октября, 8 и 8а; в 11 часов 30 минут - на ул. Пионерской, 41; в 12 часов - на ул. Революции, 181; в 12 часов 30 минут - на ул. Революции, 147; в 13 часов - ул. Новикова, 30; в 13 часов 30 минут - ул. Ленина, 25; в 14 часов - ул. Свердлова, 51; 14 часов 30 минут - ул. Свердлова, 52, в 15 часов - с обратной стороны этого же дома.

Отметим, что в этих домах проживают восемь ветеранов Великой Отечественной войны и 228 тружеников тыла.

Евгения Шевцова