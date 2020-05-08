Александр Моор: оставить без внимания поколение победителей мы не имеем права

Виктор Александрович Шестернёв | Фото: скрин с видео из аккаунта во ВКонтакте Александра Моора Виктор Александрович Шестернёв | Фото: скрин с видео из аккаунта во ВКонтакте Александра Моора

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Оставить без внимания поколение победителей мы не имеем права. Такое мнение выразил губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в социальных сетях Instagram, Одноклассники и ВКонтакте.

Он отметил, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции не смог лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы, поэтому сделал это по телефону. На видео в аккаунтах главы региона - разговор с Виктором Александровичем Шестернёвым из Абатского. В годы войны он служил в 10-й воздушной армии 2-го Дальневосточного фронта, демобилизовался в 1952 году. Награжден медалями, орденами Трудового Красного знамени и Отечественной войны II степени. В свои 93 года продолжает работу по патриотическому воспитанию молодежи, занимается краеведением, пишет стихи.

"Когда эпидобстановка позволит, буду с рабочей поездкой в Абатском районе, и мы обязательно встретимся с Виктором Александровичем за чашкой чая — обсудим его предложения по сохранению памяти о наших героических земляках", - заверил губернатор.