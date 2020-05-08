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Викуловских ветеранов поздравили на дому

Общество, 17:10 08 мая 2020

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Ветеранов войны из Викуловского района Анатолия Трофимовича Кожевникова и Кузьму Федоровича Котлярова поздравили на дому в рамках проекта "Вам, Родные!" Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

Замглавы района Олег Серебряков и начальник отдела социальной защиты Артем Голдышев вручили ветеранам подарки: сладости, цветы и продуктовые наборы, сформированные за счет средств акции #МЫВМЕСТЕ. К каждому набору прилагается Георгиевская ленточка - символ памяти о героизме советских солдат на полях сражений.

Отметим, что всего в рамках акции в Тюменской области поздравят 291 участника боевых действий в годы Великой Отечественной войны. При посещении специалисты местного самоуправления, соцзащиты и волонтеры-медики соблюдают необходимые санитарные меры.

Евгения Шевцова

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# 75-летие Победы , ветераны , Викуловский район

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