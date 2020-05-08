Тюменцы могут подписать открытки ветеранам онлайн
| Фото: память72.рф
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Тюменцы могут подписать открытки ветеранам онлайн. В преддверии 9 Мая на сайте память72.рф, посвященном 75-летию Великой Победы, появился раздел "Открытка ветерану".
Здесь пользователи могут написать поздравления для ветеранов Тюменской области. Для этого нужно выбрать обложку открытки и заполнить специальную форму.
Можно поздравить как знакомого ветерана, так и подписать открытку без указания адресата.
Все открытки распечатают и передадут тюменским ветеранам. Кроме того, поздравления будут опубликованы на сайте.