Книгу о земляках - героях войны издали в Червишево

| Фото: из архива Владимира Куракина | Фото: из архива Владимира Куракина

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Книгу о земляках-героях войны издали в Червишево к 75-летию Победы. В ней - фотографии, документы, письма, которые долгие годы хранились в семьях родственников ветеранов.

Как рассказал житель Червишево Владимир Куракин, с участием которого было напечатано издание, у истоков книги стоял учитель истории Михаил Скоробогатов - фронтовик, участник Сталинградской битвы. После войны он начал собирать данные об ушедших на фронт жителях села.

"Поисковую работу прервала только смерть, которая застигла Михаила Николаевича прямо во время митинга 9 мая 1988 года. Но его дело продолжила неравнодушный человек, поселковый библиотекарь Анжелика Маркова, которая сохранила и приумножила собранный материал. В 2012 году по ее инициативе была издана первая книга "Память стучится в наши сердца", которая в большей мере объединила в себе материалы, собранные Скоробогатовым о 67 наших земляках", - сообщил Владимир Куракин.

К 75-летию Победы было решено выпустить второй том, где содержатся сведения о других участниках Великой Отечественной войны. В него вошли материалы о 113 жителях села.

"Надо сказать большое спасибо всем, кто откликнулся на просьбу поделиться семейными архивами. Все напечатанные экземпляры пойдут в библиотеки Тюменского района, а также будут подарены родственникам фронтовиков. Хочется надеяться, что именно из этой книги те же школьники будут черпать правдивые сведения войне, о своих прадедах, которые сражались за родину в годы Великой Отечественной", - подчеркнул Владимир Куракин.

Он добавил, что это издание, по планам, не станет последним.